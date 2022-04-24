«Динамо» впервые в сезоне не забило в гостевом матче РПЛ

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу — 1:0. Этот матч стал для «Динамо» первым в сезоне РПЛ, когда они не сумели отличиться в гостях. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий армейцев Чидера Эджуке.



«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55), который проведёт свой матч с «Краснодаром» завтра, 25 апреля.