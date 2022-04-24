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Сергей Иванов: интриги в РПЛ не осталось. Разве она была в последние годы?

Сергей Иванов: интриги в РПЛ не осталось. Разве она была в последние годы?
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о наличии интриги в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, интриги в РПЛ не осталось. Разве в последние годы была какая-то интрига? Какой по рейтингу наш чемпионат в Европе, не знаете случайно? Поэтому задавать вопросы насчёт интриги… Сравнивать с АПЛ — смешно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). «Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Сегодня во встрече 26-го тура ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

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