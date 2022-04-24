ЦСКА прервал 5-матчевую серию «Динамо» без поражений в РПЛ

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу, счёт — 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Чидера Эджуке.



Армейцы прервали пятиматчевую серию бело-голубых в чемпионате России сезона-2021/2022. До игры с ЦСКА «Динамо» победило «Арсенал» (4:1), сыграло вничью с «Ростовом (1:1), выиграло у «Краснодара» (1:0), «Нижнего Новгорода» (1:0) и у «Ахмата» (2:0).



«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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