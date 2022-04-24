Шварц ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 26-го тура с ЦСКА (0:1).

«Проиграли ли мы чемпионскую гонку этим поражением? Могу сказать, что не забиваем этим себе головы. Мы всегда ставим во главу угла качество игры. Сегодня мы проявили себя с лучшей стороны. На данном этапе нашего развития команда занимает высокое место в таблице. Думаем о ближайшем сопернике», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).