Александр Мостовой: победа поможет ЦСКА поднять дух. Но вопрос: для чего?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 1:0.

«С первых минут было чувство, что ЦСКА может отобрать очки. Не думал, что они выиграют, но думал, что не проиграют: ставил на ничью. ЦСКА явно перевешивал. Три-четыре игры без побед, вылет из Кубка: должно было это закончиться. «Динамо» упустили контратаку и не смогли забить: молодость сказывается.



Конечно, эта победа поможет ЦСКА поднять дух. Но вопрос: для чего? В Кубке вылетели, занять третье место — оно ничего не даёт. Бьются сейчас команды внизу, а в середине таблицы играют: «Да, ладно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.