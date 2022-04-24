Александр Мостовой: победа поможет ЦСКА поднять дух. Но вопрос: для чего?
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 1:0.
«С первых минут было чувство, что ЦСКА может отобрать очки. Не думал, что они выиграют, но думал, что не проиграют: ставил на ничью. ЦСКА явно перевешивал. Три-четыре игры без побед, вылет из Кубка: должно было это закончиться. «Динамо» упустили контратаку и не смогли забить: молодость сказывается.
Конечно, эта победа поможет ЦСКА поднять дух. Но вопрос: для чего? В Кубке вылетели, занять третье место — оно ничего не даёт. Бьются сейчас команды внизу, а в середине таблицы играют: «Да, ладно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеВидеообзор минимальной победы ЦСКА над «Динамо» в 26-м туре РПЛ
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