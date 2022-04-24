Карраскаль: я счастлив в ЦСКА. Вопрос будущего давайте оставим клубам

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0) высказался о своём будущем в московском клубе.

«Что касается моего будущего, то давайте всё-таки оставим вопрос клубам, чтобы они решали это. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо закончить сезон, максимально качественно помочь команде. А дальше посмотрим, что ждёт. Пусть клуб договариваются. Я счастлив в ЦСКА, ко мне все очень хорошо относятся», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).