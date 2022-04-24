Березуцкий: Карраскаль не был доволен своей заменой — это нормальные эмоции

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о негативной реакции полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля на свою замену в матче 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).



Языджи ушёл в раздевалку переодеться, потом он вернулся. Карраскаль не был доволен своей заменой. Но любой игрок ей недоволен. Это нормальные эмоции», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу — 1:0.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).