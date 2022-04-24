Карраскаль: меньше всего думали, что можем выбить «Динамо» из чемпионской гонки

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Динамо» (1:0) в рамках 26-го тура РПЛ.

«Было действительно очень непросто играть. Слава богу, мы достигли сегодня той цели, которую преследовали, и выполнили задачу на игру. Мне кажется, в первом тайме и у нас, и у «Динамо» были моменты. Достаточно равно всё шло. Во втором тайме у нас стало больше моментов, больше с мячом находились.



Давила ли серия неудач на команду? У нас действительно была череда неудачных матчей. Мы немного потеряли концентрацию. Плюс соперники усложняли нам жизнь в этих матчах. Но сейчас смогли реабилитироваться. Слава богу, взяли очки и идём вперёд.



Оставили «Динамо» без борьбы за золото? На самом деле, я на этом не концентрировался. Честно, не обращал на это внимания. Мы больше были сфокусированы на том, чтобы наладить собственную игру, взять очки и решать свои задачи, – передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.