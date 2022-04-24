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Березуцкий заявил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан

Березуцкий заявил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, сколько игроков армейцев соблюдают пост в Рамадан.

«Языджи пропустил какое-то количество тренировок, его беспокоила спина. Ему тяжело даются 90 минут. Сейчас его состояние хорошее, но сейчас Рамадан, ребята держат пост. У нас таких три игрока. Когда его держишь, играть 90 минут качественно невозможно. Кто, кроме Языджи? Сами догадайтесь, это не очень сложно, ха-ха», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Динамо». Хозяева одержали победу — 1:0.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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