Гильермо Варела: у меня и у всех иностранцев в «Динамо» всё хорошо

Защитник «Динамо» Гильермо Варела высказался о поражении в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Сейчас нам сложнее бороться за чемпионство, у «Зенита» есть преимущество по очкам, но не забываем, что ещё есть игры в чемпионате. У меня и у всех иностранцев «Динамо» всё хорошо. Никто не знает, что будет в следующем сезоне. Сейчас мы думаем только о концовке чемпионата и Кубке. О новом сезоне будем думать после перерыва. Пока все наши мысли о «Динамо».



У нас всё нормально, всё хорошо, но это футбол: можно победить или проиграть. Сегодня проиграли, но надо продолжать работать. Надо идти шаг за шагом, у «Динамо» ещё есть домашний матч в чемпионате, который надо обязательно выиграть, а потом уже настраиваться на игру в Кубке России», — передаёт слова Варелы корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.