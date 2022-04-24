«У Юсуфа волшебная левая». Заболотный — о влиянии Языджи на результаты ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о полузащитнике команды Юсуфе Языджи.

«Языджи — хороший игрок. Он хорошо ориентируется на поле, у Юсуфа волшебная левая. Это один из механизмов, который помогает нам побеждать. Один из тех людей, который после зимнего трансферного окна прибавил мобильности и результативности игре. Был недоволен заменой? Наверное, в первую очередь, это спортивная обида. Каждый игрок имеет свои амбиции, он хочет побеждать, играть 90 минут, от этого никуда не деться. Если бы меня заменили, может, я тоже какие-то эмоции показал.



Языджи очень хорошо стартовал. Небольшой спад несильно влияет на команду. У нас было две-три сложные игры до этого матча. Не сказал бы, что он в большом спаде. Спад был у всех», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.