«У Юсуфа волшебная левая». Заболотный — о влиянии Языджи на результаты ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о полузащитнике команды Юсуфе Языджи.
«Языджи — хороший игрок. Он хорошо ориентируется на поле, у Юсуфа волшебная левая. Это один из механизмов, который помогает нам побеждать. Один из тех людей, который после зимнего трансферного окна прибавил мобильности и результативности игре. Был недоволен заменой? Наверное, в первую очередь, это спортивная обида. Каждый игрок имеет свои амбиции, он хочет побеждать, играть 90 минут, от этого никуда не деться. Если бы меня заменили, может, я тоже какие-то эмоции показал.
Языджи очень хорошо стартовал. Небольшой спад несильно влияет на команду. У нас было две-три сложные игры до этого матча. Не сказал бы, что он в большом спаде. Спад был у всех», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 24 апреля 2022
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:18
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:04
-
22:04
-
22:02
-
21:54
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:24