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Антон Заболотный рассказал, почему стал меньше играть

Антон Заболотный рассказал, почему стал меньше играть
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на сокращение своего игрового времени.

«Я стал меньше играть? Вы, наверное, не знаете, у меня были небольшие проблемы со здоровьем после сбора. Сейчас всё налаживается», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

30-летний Заболотный является воспитанником армейского клуба. Он покинул его в 2013 году, а затем вернулся летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 проведенных матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил пять голов и отдал результативную передачу. Также Заболотный забил гол в трёх матчах Кубка России.

Соглашение между ЦСКА и Заболотным истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,5 млн.

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