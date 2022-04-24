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Заболотный: у «Динамо» погоня, но мы решаем свои задачи — не смотрим на другие команды

Заболотный: у «Динамо» погоня, но мы решаем свои задачи — не смотрим на другие команды
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0) высказался о шансах бело-голубых на чемпионство.

«Думали ли о том, что почти лишили «Динамо» шансов на чемпионство? Мы решали свои задачи. Да, у «Динамо» погоня, но мы решаем свои задачи, поэтому не смотрим на другие команды», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий армейцев Чидера Эджуке.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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