Антон Заболотный высказался о поражении в дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0) высказался о поражении команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«Задача в ЦСКА — закончить в тройке, как минимум. После поражения в Кубке России, естественно, все расстроились. Немного на спаде были. Может, поэтому такой сумбурный первый тайм. В первую очередь хотели реабилитироваться перед болельщиками, перед своим стадионом. Считаю, что очень обидное для нас поражение в игре со «Спартаком». Могли забить, могли они забить, но мы вытягивали игру вдесятером — очень обидно для меня. Хорошо, что сегодня вышли из этого состояния.
Что не позволило реализовать моменты? Не знаю, на тренировках отрабатываем, и всё получается. Как понимаете, в игре градус напряжения совсем другой, поэтому сегодня не были реализованы моменты. Если продолжать работать каждый день над этими моментами, то будет успех и реализация», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 24 апреля 2022
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