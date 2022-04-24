Заболотный: зачем мне играть, если не верю, что ЦСКА может занять второе место?

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о последних результатах команды.
«С чем связана череда неудач? Правильно вы сказали — череда неудач. Мы в Уфе упустили победу. К сожалению, я не играл до этого матча. С «Химками» была провальная игра, согласен. Что касается матча со «Спартаком», удаление помешало реально красивому дерби. Во втором тайме приходилось рисковать. Поэтому было много моментов. Связано с паузой на сборные? Не знаю, может быть.
Сезон для ЦСКА ещё не закончился, есть четыре игры. Мы рассчитываем быть в двойке. Поэтому будем работать над этим и побеждать в последних играх. Верю ли, что «Динамо» можно обогнать? Зачем мне играть, если я не верю, что могу занять второе место? Я рассчитываю на самый благоприятный исход, всё-таки второе место — это Лига чемпионов. Мы как начинали сезон с этой задачей, так и продолжаем это нести в своих головах», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 24 апреля 2022
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