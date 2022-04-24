«Самое главное в жизни — верить». Заболотный — о возможности сыграть на ЧМ

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный верит, что ещё сможет сыграть на чемпионате мира.

«Это был последний шанс поехать на чемпионат мира? Я всегда верю в самое нереальное. Всё может произойти. Когда был в «Тосно», говорил про Англию? Конечно, а вдруг. Но я же верю. Самое главное в жизни — верить. Я бы здесь с вами не стоял, если бы во втором дивизионе не верил», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

30-летний Заболотный дебютировал за сборную России в 2017 году при Станиславе Черчесове. С тех пор нападающий в 19 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи.



Заболотный был в заявке сборной России на чемпионат Европы-2020, но на поле в играх турнира не появлялся.