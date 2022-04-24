Почеттино и «ПСЖ» не хотят продолжать сотрудничество. Конте предложил клубу свои услуги

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может в ближайшее время покинуть французский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Le Parisien.



По информации источника, аргентинец и руководство клуба провели встречу, на которой пришли к выводу, что не хотят продолжать сотрудничество. Отмечается, что наставник «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте предложил парижанам свои услуги. Итальянский специалист хочет подписать контракт с «ПСЖ» на два года.



Вчера, 23 апреля, «Пари Сен-Жермен» под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции. «ПСЖ» в 10-й раз в своей истории стал триумфатором Лиги 1. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

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