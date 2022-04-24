Тухель прокомментировал победу в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги (1:0).
«Могло показаться, что мы в тупике, и это понятно, ведь «Вест Хэм» защищается дисциплинированно и большими силами. Но мы всё понимали. Мы должны были ждать свой момент. Мы контролировали игру, но не могли найти свободные зоны, а после недавних результатов и рисковать не стоило.
Мы хотели сдерживать их контратакующие порывы. А удаление у них в конце игры позволило находить больше свободных зон и решить задачу.
Эта победа ощущается как огромный шаг вперёд. У нас ещё есть игры в запасе. Было очень важно победить, и я рад. Мы заслужили капельку удачи после недавних результатов. Впереди важная игра в Манчестере, и такая победа поднимает настроение», – приводит слова Тухеля Sky Sports.
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