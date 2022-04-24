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Бэйл может стать игроком мадридского «Атлетико»

Бэйл может стать игроком мадридского «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Атлетико». Об этом сообщает Fichajes.

Ранее стало известно, что 32-летний валлийский футболист покинет нынешнюю команду на правах свободного агента в конце сезона.

32-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из английского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн. Контракт игрока со «сливочными» истекает 30 июня.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бэйл сыграл в пяти матчах, в которых забил один гол. Всего в составе мадридского клуба нападающий в 258 играх забил 106 мячей и отдал 67 результативных передач.

Видеообзор. «Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании:

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