«Барселона» готова подписать Эрика Ламелу
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Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, 30-летний Ламела войдёт в число претендентов на усиление «Барселоны» в летнее трансферное окно.
Ламела выступает за «Севилью» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 16 матчах испанской Ла Лиги забил пять голов и отдал результативную передачу.
Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Ламелы оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 33-м туре чемпионата Испании благодаря голу Обамеянга:
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