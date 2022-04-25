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«Барселона» готова подписать Эрика Ламелу

«Барселона» готова подписать Эрика Ламелу
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Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, 30-летний Ламела войдёт в число претендентов на усиление «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Ламела выступает за «Севилью» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 16 матчах испанской Ла Лиги забил пять голов и отдал результативную передачу.

Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Ламелы оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 33-м туре чемпионата Испании благодаря голу Обамеянга:

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