«Ростов» впервые при Карпине одержал четыре победы в РПЛ подряд

Вчера, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2. Этот успех стал для подопечных Валерия Карпина четвёртым подряд в чемпионате России. Ранее «Ростов» не выдавал таких победных серий при Карпине. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Четырёхматчевая победная серия включает в себя встречи с «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1), тульским «Арсеналом» (2:1) и «Спартаком» (3:2).
53-летний Карпин возглавил донскую команду в декабре 2017 года. В августе 2021 года он ушёл из «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России. В марте 2022 года Карпин вернулся в «Ростов»: он будет совмещать посты в клубе и сборной.
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