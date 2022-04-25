Вратарь «Крыльев» Ломаев – о поражении от «Химок»: я поставил жирную точку в этом цирке

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о поражении в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (1:4).



Ломаев: Мне кажется, мы сделали всё, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так.



Журналист: Ваш «финт Зидана» произвёл впечатление. Что это было?



Ломаев: Плохо принял мяч. У меня было два решения — сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось… Понимаю, что то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть.



Журналист: Как оцените свою игру?



Ломаев: Плохо. Плохо, конечно. Как ещё? — сказал Ломаев в интервью «РБ Спорт».



«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.