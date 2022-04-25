Леонардо: Доннарумма стал одним из лучших в мире — надо было подписать его в любом случае

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о ситуации с вратарями в клубе.

«Всё с самого начала очевидно. У нас был отлично играющий Кейлор Навас, и мы были очень им довольны. Но Доннарумма стал одним из лучших вратарей мира, так что трансфер надо было совершить в любом случае, независимо от присутствия Наваса.



Мы старались давать обоим вратарям возможность поймать игровой ритм. Они хорошо понимают ситуацию. У нас не будет проблем с принятием решения, когда придёт время. Есть подходящий всем вариант», – сказал Леонардо Sky Sport Italia.

Вчера, 24 апреля, «Пари Сен-Жермен» под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции. «ПСЖ» в 10-й раз в своей истории стал триумфатором Лиги 1. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.