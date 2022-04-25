Роналду возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. В топ-5 4 игрока «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Équipe.
По информации источника, португальский форвард зарабатывает £ 26,4 млн (€ 31,42 млн) в год. На втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов Премьер-лиги располагается полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, он получает £ 20,4 млн (около € 24,3 млн) в год. На третьем месте – вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, его зарплата £ 19,2 млн (€ 22,84 млн).
Отметим, что в топ-5 списка входят четыре футболиста «красных дьяволов». Четвёртый в рейтинге нападающий Джейдон Санчо, он зарабатывает £ 18 млн (21,4 млн), следом за ним идёт защитник Рафаэль Варан — £ 15,6 млн (€ 18,6 млн).
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