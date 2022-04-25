«Реалу» нужно набрать одно очко в пяти матчах для чемпионства в Примере

«Реал» находится в шаге от досрочного чемпионства в Примере.
Для того, чтобы «Королевский клуб» стал чемпионом Испании, команде необходимо набрать одно очко в пяти матчах.
Это стало возможно после того, как «Барселона» потерпела неожиданное поражение в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Каталонцы остались на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за пять туров до конца чемпионата.
«Реал», в свою очередь, находится на первом месте в Примере, записав в свой актив 78 очков. Таким образом, если «Реал» наберёт хоть одно очко в последних пяти играх, то станет недосягаемым для ближайших преследователей.
Следующий матч «Реала» в чемпионате Испании состоится 30 апреля. В этот день команда сыграет с «Эспаньолом».
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