Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реалу» нужно набрать одно очко в пяти матчах для чемпионства в Примере

«Реалу» нужно набрать одно очко в пяти матчах для чемпионства в Примере
Комментарии

«Реал» находится в шаге от досрочного чемпионства в Примере.

Для того, чтобы «Королевский клуб» стал чемпионом Испании, команде необходимо набрать одно очко в пяти матчах.

Это стало возможно после того, как «Барселона» потерпела неожиданное поражение в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Каталонцы остались на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за пять туров до конца чемпионата.

«Реал», в свою очередь, находится на первом месте в Примере, записав в свой актив 78 очков. Таким образом, если «Реал» наберёт хоть одно очко в последних пяти играх, то станет недосягаемым для ближайших преследователей.

Следующий матч «Реала» в чемпионате Испании состоится 30 апреля. В этот день команда сыграет с «Эспаньолом».

Новость по теме
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры. Судья прибавил к игре 14 минут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022