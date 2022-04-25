Доннарумма рассказал об отношениях с Навасом в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что намерен остаться в команде, а также рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом.

«Я остаюсь в «ПСЖ» и постараюсь выиграть Лигу чемпионов. Для меня это был год акклиматизации, но я очень доволен тем, как всё прошло. Жаль, что разочаровал наших болельщиков в Лиге чемпионов, но мы постараемся наверстать упущенное. Конкуренция с Навасом? Я здесь, чтобы быть первым номером. Как я уже сказал, для меня это был год акклиматизации, было нелегко изменить язык и привычки. У меня прекрасные отношения с Навасом, но, как он тоже сказал, пережить эту конкуренцию было непросто», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доннарумма принял участие в 15 матчах. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов. Навас, в свою очередь, сыграл 19 играх в чемпионате Франции и трёх играх Лиги чемпионов.