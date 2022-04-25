Нынешний сезон самый результативный для Оливье Жиру за последние 5 лет
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На 50-й минуте матча «Лацио»- «Милан» забил форвард «Россонери» Оливье Жиру. Этот гол стал для него девятым в текущем сезоне. Таким образом, нынешний сезон стал для него самым результативным за последние пять лет.
Последний раз больше девяти голов нападающему удавалось забить ещё во время выступления за лондонский «Арсенал». В сезоне-2016/17 Жиру отличился 12 раз.
17 июля 2021 года Жиру перешёл в «Милан» из лондонского «Челси». В текущем сезоне французский нападающий провёл на клубном уровне 34 игры, в том числе 5 в Лиге чемпионов, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.
После 34 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Россонери» набрали 74 очка.
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