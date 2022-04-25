Карпин обнимал Байрамяна, «Ростов» праздновал с болельщиками. Фото поражения «Спартака»

Вчера, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком».



«Удовлетворение есть. Выиграть у такого соперника, превосходить его по игре — это здорово. Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака». Они просто грузили мяч вперёд на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так. Это всё вызывает удивление», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».