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Генеральный директор «Аталанты» Марино: «Кандидатура Гасперини не подлежит обсуждению»

Генеральный директор «Аталанты» Марино: «Кандидатура Гасперини не подлежит обсуждению»
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Несмотря на ухудшение формы и приход в клуб новых инвесторов генеральный директор итальянской «Аталанты» Умберто Марино заявил, что кандидатура главного тренера Джан Пьеро Гасперини не подлежит обсуждению.

«Я всегда говорю, что позиция Гасперини не подлежит обсуждению. Мы пойдем вперед с тем набором качеств, которые тренер дал этой команде. Мы с ним на всю жизнь», — приводит слова Марино Footbal Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, «Аталанта» в шести последних матчах во всех турнирах одержала лишь одну победу. На данный момент клуб из Бергамо находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков.

64-летний Джан Пьеро Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года.

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