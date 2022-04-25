Журналист Романо: Маркиньос готов провести в «ПСЖ» всю карьеру

Бразильский защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос намерен остаться в клубе и готов провести в «ПСЖ» всю карьеру.

«Сегодня я не думаю об уходе из «Пари Сен-Жермен», это не входит в мои планы. Если есть возможность провести здесь всю свою карьеру, я не против. Я счастлив в Париже», — приводит слова Маркиньоса Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Источник сообщает, что в настоящее время парижский клуб ведёт переговоры с Маркиньосом о продлении контракта.

В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Маркиньос провёл за «ПСЖ» 28 игр, в которых забил четыре гола.