«Барселона» проиграла «Райо Вальекано», Кучеров набрал 5 очков за матч. Главное к утру

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал пять очков за матч, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил результат Мартина Желины по матчам в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры. Судья добавил к игре 14 минут.

2. Пять очков Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду. Команды забили 12 голов.

3. Александр Овечкин покорил результат Мартина Желины по сыгранным матчам в НХЛ.

4. Тренер «Шахтёра»: раздражает, что в России продолжается футбол. В РПЛ играют, а мы — нет.

5. Шварц ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом» после поражения от ЦСКА.

6. «Торонто» в серии буллитов победил «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы.

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9. Роналду возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. В топ-5 четыре игрока «МЮ».

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