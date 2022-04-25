Алаба: у меня был отличный опыт работы с Гвардиолой, но теперь я намерен расстроить его

Защитник «Реала» (Мадрид) Давид Алаба высказал своё мнение о предстоящей встрече с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА.



«В последнее время мы не общались, но будет приятно снова увидеть Пепа. Мы прекрасно провели время вместе в «Баварии», однако на этот раз я сделаю всё, чтобы огорчить его», — приводит слова Алабы Marca со ссылкой на Bild.

Давид Алаба перешёл в «Реал» 1 июля 2021 года. Его стоимость согласно Transfermarkt составляет € 50 млн.

Первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля. Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Начало встречи в 22:00 мск. Ответная игра запланирована на 4 мая.