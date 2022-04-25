Алаба: у меня был отличный опыт работы с Гвардиолой, но теперь я намерен расстроить его
Поделиться
Защитник «Реала» (Мадрид) Давид Алаба высказал своё мнение о предстоящей встрече с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА.
«В последнее время мы не общались, но будет приятно снова увидеть Пепа. Мы прекрасно провели время вместе в «Баварии», однако на этот раз я сделаю всё, чтобы огорчить его», — приводит слова Алабы Marca со ссылкой на Bild.
Давид Алаба перешёл в «Реал» 1 июля 2021 года. Его стоимость согласно Transfermarkt составляет € 50 млн.
Первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля. Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Начало встречи в 22:00 мск. Ответная игра запланирована на 4 мая.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
09:44
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
07:40
-
07:23
-
05:33
-
04:48
-
03:44
-
03:29
-
03:13
-
03:12
-
02:54
-
02:39
-
02:31
-
01:50
-
01:14
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:10
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:29
Партнерский контент