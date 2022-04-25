Хави признал ошибку после поражения «Барселона» от «Райо Вальекано»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави признал вину в том, что не сумел должным образом мотивировать команду на домашнюю игру с «Райо Вальекано» вчера, 24 апреля (победа гостей 1:0), — сообщает Goal.
Испанец считает, что ему не удалось придать своей команде импульс, необходимый для победы в матче.
Напомним, «Барселона» проиграла три из четырёх последних матчей во всех турнирах.
После 33 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который записал в свой актив 78 очков.
6 ноября 2021 года Хави официально стал тренером «Барселоны», подписав контракт до 2024 года.
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