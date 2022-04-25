«Я бы оторвал голову Кофрие». Ловчев — об игре бельгийца с «Ростовом»
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Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался раскритиковал защитников клуба Максимилиано Кофрие и Никиту Чернова за выступление в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).
«Я бы оторвал голову Максимилиано Кофрие. Если ты опекаешь игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие — два футболиста, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», — рассказал Ловчев в эфире телеканала Матч Премьер.
Напомним, «Спартак» упустил ничейный результат в матче с ростовской командой в добавленное к матчу время. Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар, который реализовал Али Соу. В матче было назначено два пенальти в ворота «Спартака» и не засчитано два гола красно-белых.
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