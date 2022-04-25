Габриэл Жезус отказался комментировать своё будущее в «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не стал комментировал возможный уход из команды в летнее трансферное окно.
«Сейчас не время думать об этом. Сейчас лучший момент сезона. Я хочу получать удовольствие, чтобы сосредоточиться на своей команде», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
25-летний Жезус в нынешнем сезоне принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
Соглашение между бразильским нападающим и «Манчестер Сити» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» уже связывался с представителями Жезуса и обсуждал переход футболиста в свою команду.
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