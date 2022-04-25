GFFN: Сеск Фабрегас завершит карьеру игрока в конце сезона

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас завершит карьеру футболиста в конце сезона. Об этом сообщает Get French Football News в «твиттере».

По сведениям источника, 34-летний испанский хавбек получил травму в матче за вторую команду «Монако» и, вероятно, в нынешнем сезоне больше не появится на поле. Его соглашение с монегасками истекает летом, а клуб вряд ли будет подписывать с Фабрегасом новый контракт. Сообщается, что футболист должен завершить карьеру в конце сезона.



В текущей кампании Фабрегас в пяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Он выступает за «Монако» с 2019 года, перейдя из лондонского «Челси». Также Фабрегас играл за «Арсенал» и «Барселону». На счету полузащитника 110 матчей в составе сборной Испании.