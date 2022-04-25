«Реал» устно договорился с Рюдигером

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Реал Мадрид» достиг устной договорённости с Антонио Рюдигером о подписании его в качестве свободного агента этим летом. В ближайшее время будут обсуждены последние делали, после чего защитник подпишет контракт со своим новым клубом.
Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.
«Реал» обыграл «Осасуну», Бензема дважды не забил пенальти:
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