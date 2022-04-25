Грэм Сунесс – о стычке в мерсисайдском дерби: Мане повезло, что его не удалили

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал эпизод с участием игрока красных Садио Мане в матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0), в котором сенегалец мог получить красную карточку.

«Мане повезло, он толкнул Аллана и попытался ткнуть Мейсона Холгейта», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Садио Мане получил жёлтую карточку за то, что толкнул игрока «ирисок» Аллана в лицо за несколько минут до перерыва во время стычки, которая произошла после фола Ришапрлисона на Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).