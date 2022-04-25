Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Сунесс – о стычке в мерсисайдском дерби: Мане повезло, что его не удалили

Грэм Сунесс – о стычке в мерсисайдском дерби: Мане повезло, что его не удалили
Комментарии

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал эпизод с участием игрока красных Садио Мане в матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0), в котором сенегалец мог получить красную карточку.

«Мане повезло, он толкнул Аллана и попытался ткнуть Мейсона Холгейта», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Садио Мане получил жёлтую карточку за то, что толкнул игрока «ирисок» Аллана в лицо за несколько минут до перерыва во время стычки, которая произошла после фола Ришапрлисона на Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

Новость по теме
Юрген Клопп поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Эвертоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022