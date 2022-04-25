Хавбек «Арсенала»: я готов остаться, если клуб скажет «мы нуждаемся в тебе»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени рассказал, что не против подписать новое соглашение с английской командой.

«Если в клубе скажут: «мы нуждаемся в тебе», я буду готов остаться. «Арсенал» является моей семьёй уже шесть лет. Я люблю этот клуб», — приводит слова Эльнени журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

29-летний Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Египта девять проведенных встреч в английской Премьер-лиги и два результативных паса.



Соглашение между Эльнени и «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.



Ранее сообщалось, что Эльнени в зимнее трансферное окно мог оказаться в ЦСКА.