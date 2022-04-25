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«Удинезе» хочет подписать защитника лондонского «Арсенала»

«Удинезе» хочет подписать защитника лондонского «Арсенала»
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Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что клуб хочет вновь подписать арендное соглашение с лондонским «Арсеналом» по защитнику Пабло Мари.

«Мы хотим повторно арендовать Пабло Мари из «Арсенала» в летнее трансферное окно. Это сложная сделка, но мы постараемся», — приводит слова Марино журналист Николо Скира в «твиттере».

Арендная сделка между «Удинезе» и «Арсеналом» не включает в себя опцию выкупа. Договорённость по переходу защитника будет зависеть от двух клубов.

Портал Transfermarkt оценивает Пабло в € 5 млн. В текущем сезоне Серии А Мари провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями. В «Арсенал» испанский защитник перебрался в зимнее трансферное окно 2020 года.

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