Червиченко: матч ЦСКА — «Динамо» похоронил интригу по поводу первого места в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА (0:1).

«Игра была строгой, скучной. Хотя думал, что мячей будет больше, но оказалось всё более сухо. Были моменты у динамовцев, но у армейцев их было больше. Наверное, сегодня похоронили интригу в РПЛ по поводу первого места. Непонятно, есть ли у ЦСКА шансы на второе место: то они показывают хорошую игру, то упускают такие шансы, которые у них в руках. До этой победы ЦСКА дважды сыграл вничью, один раз проиграли: могли в чемпионскую гонку влезть, если бы лучше провели предыдущие три матча.



ЦСКА сыграл скучно, но «Динамо» тоже ничего особо не показало. Смолов вообще на себя всё тянул, не разрезал, передач интересных не давал. Мне кажется, Шварц маринует на скамейке Тюкавина: надо давать ему больше времени, когда Костя на поле — он даёт больше обострения. Почему-то отдаётся предпочтение Грулёву: каким-то грустноватым он мне сегодня казался.



Выиграл тот, кому больше повезло. По уровню команды одинаковые: они соседствуют в турнирной таблице. Не думаю, что ЦСКА догонит «Динамо» -преимущество в пять очков не упустят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.