«Динамо» — о словах Смолова: реакция на провокацию, а не ответ на вопрос про чемпионство

В «Динамо» отреагировали на слова нападающего бело-голубых Фёдора Смолова после матча с ЦСКА о чемпионской гонке.
«После игры ЦСКА – «Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Федора Смолова.
Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно – это просто реакция, причем вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!» Но при чем тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?
Важно понимать, что когда футболисты расстроены из-за результата, спровоцировать их легко – каждый, кто хоть раз играл в футбол и проигрывал даже во дворе, нас поймет.
Футбольный клуб «Динамо» старается быть открытым для журналистов – мы уважаем ваш труд и понимаем важность вашей работы. В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу», – отметили в пресс-службе московской команды.
- 25 апреля 2022
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