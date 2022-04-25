Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лэмпард прокомментировал неназначенный в ворота «Ливерпуля» пенальти

Лэмпард прокомментировал неназначенный в ворота «Ливерпуля» пенальти
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о неназначенном 11-метровом ударе в ворота красных в мерсисайдском дерби, которое состоялось в 34-м туре АПЛ (0:2).

«Во втором тайме был пенальти, но я не думаю, что мы могли получить его здесь. Я думаю, что если бы это сделал Мо Салах на другом конце поля, он получил бы пенальти.

Я не пытаюсь создать конфликт, я просто думаю, что иногда это реальность футбола. Думаю, когда я играл за лучшие клубы лиги, за которыми стоит толпа болельщиков, то получал больше шансов.

Второй момент с Энтони Гордоном — фол. Это явный фол. Но пенальти здесь мы не получили», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

Новость по теме
Грэм Сунесс высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022