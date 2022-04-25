Каррагер высказался о судействе в мерсисайдском дерби

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота красных в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (2:0), которое прошло в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.

«Энтони Гордон играть осторожнее, он местный, и я знаю некоторых людей из числа его друзей и родственников. Он отличный игрок и был одним из лучших на поле.

Он доставил «Ливерпулю» огромные проблемы, а насчёт эпизода с пенальти первом тайме, он просто должен быть осторожен с этим. Это определенно будет в головах судей, и, возможно, он не заработал пенальти из-за нескольких инцидентов. в трех или четырех других играх», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).