Чидера Эджуке: ЦСКА не хотел проигрывать «Спартаку», но так получилось

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу команды над «Динамо» (1:0) в 26-м туре РПЛ и высказался о поражении от «Спартака» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

«Я очень воодушевлен. Рад, что смог забить, но я хочу сказать, что это заслуга всей команды. Без моих партнёров мы бы не победили. Мы боролись и продемонстрировали единство. Приятно после череды неудачных матчей вновь почувствовать вкус победы.



На самом деле, я всегда стараюсь играть хорошо, играть так, как могу. В последнее время я играю не так много, как мне хотелось бы, но я снова забил гол, это приятное чувство и это самое главное.



Иногда бывают трудные ситуации. Мы не хотели такого развития событий, потому что в каждом матче хотим показывать свою лучшую игру для болельщиков. Мы не хотели проигрывать «Спартаку», но так получилось. Мы понимали командой, что нужно упорно работать и снова начать побеждать. Нам надо отдавать все силы.



Голы в ворота «Динамо» в четвертом матче подряд? Я думаю, что меня притягивает к ним магнитом или их ко мне… На самом деле, я счастлив, что смог внести свой вклад в результат, и мы победили. Я рад и взволнован, и теперь мы с нетерпением ждём оставшихся матчей», — рассказал Эджуке в видео, опубликованном на Rutube-канале ЦСКА.