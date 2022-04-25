Каррагер: следующий тур АПЛ станет решающим в борьбе за чемпионство
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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, что в судьба чемпионского титула решится в следующем туре АПЛ, который пройдёт между полуфиналами Лиги чемпионов, в которых сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
«Для обеих команд игра между полуфиналами Лиги чемпионов отнимет у них много сил, как физических, так и моральных.
Что-то может случиться в следующем матче чемпионата… Я смотрю на следующие пару игр, и если «Ливерпуль» сможет не потерять очки, то для них всё выглядит более благоприятно», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Манчестер Сити» на домашнем стадионе проведёт встречу с «Лидс Юнайтед».
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