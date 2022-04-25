Советник президента «Барселоны» Кройфф: клуб высоко ценит Френки де Йонга

Советник президента «Барселоны» Йорди Кройфф оценил перспективы полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.



«Мы не собираемся продавать Френки де Йонга. Клуб очень высоко его ценит», – приводит слова Кройффа Sport.es

Ранее стало известно, что в услугах 24-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед»

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 33-й тур:

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