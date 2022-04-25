Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Эвертоном» в мерсисайдском дерби, прошедшем в рамках 34-го тура АПЛ (2:0).

«Мы были не в лучшей форме. Нам нужно было сосредоточиться на себе, набраться терпения и создавать моменты. «Эвертон» борется за каждое очко, которое может получить. В первом тайме мы ничего не создали.



«Нам пришлось набраться терпения, и, к счастью, мы забили. Мой второй гол в чемпионате, это было потрясающее чувство, я очень доволен всем нашим сегодняшним вкладом, и теперь у нас впереди трудная неделя», — приводит слова Робертсона Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).