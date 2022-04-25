Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Эвертоном» в мерсисайдском дерби, прошедшем в рамках 34-го тура АПЛ (2:0).
«Мы были не в лучшей форме. Нам нужно было сосредоточиться на себе, набраться терпения и создавать моменты. «Эвертон» борется за каждое очко, которое может получить. В первом тайме мы ничего не создали.
«Нам пришлось набраться терпения, и, к счастью, мы забили. Мой второй гол в чемпионате, это было потрясающее чувство, я очень доволен всем нашим сегодняшним вкладом, и теперь у нас впереди трудная неделя», — приводит слова Робертсона Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).
- 25 апреля 2022
-
12:49
-
12:46
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:12
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:13
-
11:09
-
10:56
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:13
-
10:08
-
09:56
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:00