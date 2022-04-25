Лукаку хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в свой предыдущий клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, бельгиец недоволен отношением к своей персоне в лондонском клубе, поэтому хочет вернуться в «Интер», где чувствовал моральную поддержку. Ромелу хочет вернуться в миланский клуб, поэтому назначил встречу с генеральным директором «нерадзурри» Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 21 матче, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.