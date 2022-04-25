Стали известны детали контракта, который «Реал» предложил Рюдигеру

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер с нового сезона будет выступать в составе мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, 29-летний немецкий футболист, который летом станет свободным агентом, договорился с новым клубом о контракте на четыре года. Стороны не будут объявлять о сделке до конца сезона.
Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.
Видеообзор. «Реал» обыграл «Осасуну» в 33-м туре чемпионата Испании:
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